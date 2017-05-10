（中央社記者潘智義台北10日電）中華電信4月歸屬母公司業主淨利新台幣38億元，每股盈餘0.49元。台灣大稅後淨利12.9億元，每股稅後盈餘0.47元。遠傳合併稅後淨利9.83億元，每股盈餘0.3元。



中華電信公司4月合併自結營為185.5億元，較去年同期成長0.3%；營業成本及費用為139.9億元，較去年同期增加0.4%；營業利益為45.6億元，成長0.1%；稅前淨利為46.4億元，成長0.7%；歸屬於母公司業主淨利為38.0億元，成長0.7%；每股盈餘為0.49元。



中華電統計1至4月為止，合併自結營收為730.9億元，較去年同期減少3.1%；營業利益160.9億元，年減12.2%；稅前淨利164.4億元，年減13.0%；歸屬於母公司業主淨利為133.9億元，年減13.3%；累計每股盈餘1.73元



中華電信指出，4月整體行動通信營收與去年同期持平，其中4G及行動上網客戶成長，帶動加值營收較去年同期提升，且銷貨收入增加，惟行動語音營收持續受市場競爭，及網路電話（VoIP）替代影響而下滑；整體行動服務營收較去年同期衰退。



台灣大哥大公布，4月自結合併營收90.2億元，稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）為27.6億元，營業利益16.3億元，稅後淨利12.9億元，每股稅後盈為0.47元。累計1至4月合併營收378.6億元，營業利益67.0億元，稅後淨利為52.5億元，稅後每股稅後淨利為1.93元。



台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，4月持續執行產品差異化策略，及費用管控，以穩定營收及獲利成長，累計1至4月的營業淨利，及稅後淨利分別較去年同期成長1%及4%，每股盈餘1.93元已達成全年財測目標的37%。



遠傳電信公布，4月自結合併稅後淨利為9.83億元，較去年同期成長11.4%。截至4月底止，4G總用戶數已超過481萬，4G月租型滲透率已達73%，雙雙持續穩定成長。



遠傳電信發言人郎亞玲表示，為倡議綠電、響應乾淨能源的風潮，遠傳延續「寶衛地球，讓愛遠傳」的CSR企業社會責任精神，正著手以1千站基地台(相當於1千家用戶數)的名義，將於6月底前，每站向台電認購100度綠電。