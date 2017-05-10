國內高階醫材大廠科妍4月訂單已逐漸回溫，4月表現年增143.13%，今年1到4月累計營收也成長35.92%，看好去年8月起與雀巢集團旗下的高德美大藥廠共同合作擴展大陸市場，預期今年後3季可望在穩定中成長。而致力於益生菌研究的天賜爾4月營收月減23.15%，但隨著第2季進入夏季，有機會創造上半年整體營運淡季不淡。

科妍第1季營收達48966仟元，較去年同期略有成長，但因美金及人民幣貶值造成匯損2105仟元，虧損約新台幣3056仟元，EPS為-0.04元。不過科妍表示，4月起訂單已逐漸回溫，4月表現年增143.13%，今年1到4月累計營收也成長35.92%，今年後3季可望在穩定中成長。

科妍表示，去年8月起與雀巢集團旗下的高德美大藥廠共同合作擴展中國大陸市場後，以科妍自有品牌法思麗（FACILLE）行銷大陸，海德密絲（水微晶）品牌行銷於台灣，以中高價位切入市場，全球銷售已達數十萬支。而目前的成長動能，除了皮下填補劑及關節腔注射劑銷售持續穩定銷售外，也取得的外科手術用透明質酸防沾黏的上市許可，接下來成長動能相當值得期待。

另外，天賜爾因2016年全年合併營收達新台幣174,975仟元、稅後淨利14,137仟元，稅後每股盈餘(EPS)0.43元，考量維護股東權益、提升員工向心力、以及未來在益生菌研發突破、品牌「TS6®」擴大市場布局規畫，因此保留現金作為實施庫藏股、以及未來長期營運布局，日前決議通過2016年擬配發每股0.25元現金股利，現金配發率達58%。

天賜爾4月營收為新台幣11,108仟元，受到五一連續假期、工作天數較少影響，較3月營收14,454仟元減少23.15%，累計2016年1至4月營收達新台幣48,961仟元，而第2季將開始進入夏季天氣悶熱期，預期將帶動旗下TS6®護一生系列有良好的銷售表現，有機會創造上半年整體營運淡季不淡。