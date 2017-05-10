大福彩頭獎槓龜中央社 (2017-05-10 22:04)
（中央社台北2017年5月10日電）第106037期大福彩今晚開獎，中獎號碼為37、16、33、32、29、17、11，特別號為30。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎有4注中獎，各得獎金新台幣25萬元；參獎有127注中獎，各得獎金4000元。 派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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