（中央社台北2017年5月10日電）第106111期今彩539開獎，中獎號碼6、39、27、34、5。派彩結果，頭獎 1注中，可得新台幣800萬元。



貳獎175注中獎，每注可得2萬元；參獎6275注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼324，正彩45注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼4210，正彩5注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。