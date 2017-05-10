今彩539頭獎 1注中中央社 (2017-05-10 22:02)
（中央社台北10日電）第106111期今彩539開獎，中獎號碼6、39、27、34、5。派彩結果，頭獎1注中，可得新台幣800萬元。
貳獎175注中獎，每注可得2萬元；參獎6275注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼324，正彩45注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼4210，正彩5注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060510
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