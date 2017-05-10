（中央社台北10日電）第106037期大福彩今晚開獎，中獎號碼為37、16、33、32、29、17、11，特別號為30。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎有4注中獎，各得獎金新台幣25萬元；參獎有127注中獎，各得獎金4000元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060510