大福彩 頭獎槓龜中央社 (2017-05-10 22:02)
（中央社台北10日電）第106037期大福彩今晚開獎，中獎號碼為37、16、33、32、29、17、11，特別號為30。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎有4注中獎，各得獎金新台幣25萬元；參獎有127注中獎，各得獎金4000元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060510
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