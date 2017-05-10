（中央社記者潘智義台北10日電）2009年11月奇美實業董事長許文龍、鴻海董事長郭台銘簽約，讓奇美電子、群創光電在2010年合併，群創今年第1季獲利佳，為合併以來新高紀錄。



群創光電今天舉行線上法人說明會，董事長王志超指出，今年第1季毛利率、營益率、淨利率齊創2010年群創光電、奇美電子、統寶光電合併以來歷史新高。



群創統計，第1季合併營收860億元，營業毛利203億元，營業毛利率23.6%；營業淨利146億元，營業淨利率17%，稅後淨利119億元，稅後淨利率13.8%，基本每股盈餘1.19元。稅前折舊攤提淨利率（EBITDA）為26.9%。



財務方面，第一季長短期借款合計363億元，較上季減少198億元，淨負債比0%。



群創光電統計，2017年第1季整體出貨面積681萬平方公尺，較上季減少8.1%，液晶面板售價為每平方公尺399美元。中小尺寸面板營收為169億元，較上季增加0.6%；中小尺寸面板合併出貨面積56.98萬平方公尺，較上季增加5.6%。



產品應用占營收比重方面，手機及商用產品為22%、可攜式電腦為15%、桌上型螢幕為10%、電視為53%；以產品尺寸別區分，10吋以下為20%、10到20吋為18%、20到30吋為12%、40吋以上為49%。1060510