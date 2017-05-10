日期:5月10日晚18點，2017年亞冠聯賽小組賽F組第六輪在悉尼開始一場較量，主隊西悉尼流浪者迎戰上海上港。開場僅20秒，武磊右路突破入禁區射門得分。第2分鐘安東尼斯前場直傳，楠神順平推射死角扳平比分。第6分鐘楠神順平右路送球，盧斯蒂卡大力抽射破門。第21分鐘埃爾克森禁區內突破被拉倒，上港獲得點球機會，埃爾克森親自主罰得分。上半場兩隊2比2踢平。第88分鐘馬丁內斯禁區外挑球，楠神順平面對孫樂挑射，索蒂里奧接力踢空門得分。最終西悉尼3比2勝上海上港。上港位列小組第二，晉級后迎戰江蘇蘇寧。

此戰，浦和客戰首爾1球小負，上海上港在形勢一片大好的情況下，錯失小組第一，位列小組第二的上海上港將在16進8的比賽中，遭遇江蘇蘇寧，在亞冠賽場上上演中國德比。比賽結束之後，上港今日比賽中的隊長武磊接受了媒體採訪。

對於今天球隊此戰的表現，武磊坦言：「感覺今天的比賽打得還行吧，今天換上了不少年輕隊員，陣容也在調整吧，而且實際上對我們也沒有什麼壓力，我們已經出線了，一些年輕隊員上來，還是發揮出自己的水平了。」

對於這個賽季自己在亞冠賽場的表現，武磊說：「作為我自己來說，前幾場比賽不是特別理想，後面這兩場比賽，發揮出自己的水平，希望自己淘汰賽階段，幫助球隊走得更遠吧。」關於如何看待蘇寧這個淘汰賽對手這個問題，武磊表示：「作為我們來說，沒有什麼更願意碰到誰，其實我們現在球隊的實力，和信心方面都沒有什麼問題，當然可能江蘇在這個路途上稍微的輕鬆一點，但是，對韓國的話，也不遠，對我們來說也都一樣。」

針對上港淘汰賽對陣蘇寧的出線前景和信心，武磊直言：「因為聯賽到現在我們還沒有碰到過，也是看了一些他們的錄像，但是他們在聯賽中的表現，也不能說證明他們的水平吧，因為他們在亞冠表現的也很出色，我們盡全力，不能因為他們在聯賽的這個表現掉以輕心。」

那麼，蘇寧在亞冠賽場的表現會給上港造成壓力嗎？對此，武磊認為：「沒有什麼壓力，我們從開始到現在，我們都有非常大的信心，不管是在聯賽還是在亞冠賽場上。」關於今天的比賽中有沒有關心浦和這場比賽，武磊表示：「到後來可能會關心一下吧，但是剛開始，包括中場休息的時候，都沒有去想這些問題。」（曲小尤 發自悉尼）