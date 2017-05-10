鴻海今（10）日公布4月營收達3227.8億，月減5.5%，為歷史同期次高紀錄，也較去年同期微增0.12%。累計今年1到4月鴻海自結合併營收達新台幣1兆2993.9億元，年增1.49%。

鴻海4月營收3227.8億，較3月的3416.9億元減少5.5%，但較去年同期的3223.88億元微幅增加0.12%，為歷史同期次高。觀察三大產品線，鴻海表示，消費性電子(consumer electronics)產品表現較佳，通訊產品(communication)居次，電腦運算產品(computing)表現較後。

累計今年1到4月鴻海自結合併營收達新台幣1兆2993.9億元，較去年同期1兆2802.62億元成長1.49%。展望第2季，市場預估將維持季節性表現，須留意蘋果手機正進入新舊產品交替期。

不過有分析師指出，蘋果iphone 8大改版，使用鴻海供應的OLED面板模組，將為下半年營運帶來動能。