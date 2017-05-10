鴻海4月營收3227億月減5% 仍為歷年同期次高NOWnews今日新聞 (2017-05-10 21:34)
鴻海今（10）日公布4月營收達3227.8億，月減5.5%，為歷史同期次高紀錄，也較去年同期微增0.12%。累計今年1到4月鴻海自結合併營收達新台幣1兆2993.9億元，年增1.49%。
鴻海4月營收3227.8億，較3月的3416.9億元減少5.5%，但較去年同期的3223.88億元微幅增加0.12%，為歷史同期次高。觀察三大產品線，鴻海表示，消費性電子(consumer electronics)產品表現較佳，通訊產品(communication)居次，電腦運算產品(computing)表現較後。
累計今年1到4月鴻海自結合併營收達新台幣1兆2993.9億元，較去年同期1兆2802.62億元成長1.49%。展望第2季，市場預估將維持季節性表現，須留意蘋果手機正進入新舊產品交替期。
不過有分析師指出，蘋果iphone 8大改版，使用鴻海供應的OLED面板模組，將為下半年營運帶來動能。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
vespa 比基尼．roxy 比基尼．綁帶 比基尼 泳裝．國旗比基尼．比基尼外搭罩衫．內搭 比基尼．思薇爾 比基尼．summer 比基尼．性感 白色 比基尼．比基尼 三件式 泳裝．比基尼罩衫．iPhone 比基尼．vigill 比基尼．ANLICO 比基尼．Alice 比基尼．鋼圈比基尼．比基尼泳裝．NEEDS 比基尼．LION 比基尼．Angela 比基尼．比基尼 無肩帶 內衣．candy 比基尼．Avalanche 比基尼．比基尼外罩．Bikini 比基尼．比基尼妮．LYCO 比基尼．CRUISE 比基尼．櫻花 比基尼．美式 比基尼 泳衣
國營事業招考新人近900名 薪35K起跳【中央社】
不合理用藥問題日益突出 醫藥分開促藥師轉型【北京新浪網】
前瞻條例續審 藍委撒麵粉杯葛【NOWnews今日新聞】
沒有段子手征服不了的話題！這次輪到法國新總統…【北京新浪網】
儒鴻董事長洪鎮海表示，新客戶成主力，訂單第二季起走揚 【財訊快報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》