郭台強王美花田中光相見歡中央社 (2017-05-10 21:50)
坐者右起：電電公會理事長郭台強、經濟部次長王美花、駐印度代表田中光7日在晚宴上交談相見歡。中央社記者康世人新德里攝 106年5月10日
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