王美花等人向印度民眾推薦台灣精品中央社 (2017-05-10 21:50)
左起：貿協副董事長郭臨佐、駐印度代表田中光和經濟部次長王美花，10日在第3屆印度智慧城市展向印度參觀者推薦台灣醫療產品。中央社記者康世人新德里攝 106年5月10日
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上一則：王美花與貴賓為印度智慧城市展剪綵
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