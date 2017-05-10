王美花與貴賓為印度智慧城市展剪綵中央社 (2017-05-10 21:50)
經濟部次長王美花（右3）10日與印度城市發展部次長高巴（右2）、甲骨文執行長卡茲（右）等人一起為第3屆印度智慧城市展開幕剪綵。中央社記者康世人新德里攝 106年5月10日
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