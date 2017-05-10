新華社10日晚間報導，曾長期主管大陸外交、港澳事務和對台工作的中國大陸國務院前副總理、外交部前部長錢其琛9日病逝，享壽90歲。圖為2001年4月23日錢其琛出席大陸的「台灣問題圖片展」開幕式並講話。（中新社）中央社 106年5月10日