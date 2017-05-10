錢其琛曾處理香港主權轉移 公布錢七條中央社 (2017-05-10 21:50)
中國大陸前副總理兼外交部長錢其琛9日逝世。錢其琛曾處理香港主權轉移事宜，並公布「錢七條」。圖為香港特別行政區籌委會第六次全體大會1996年11月2日在北京舉行投票，錢其琛（右前）出席。（中新社提供）中央社 106年5月10日
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