（中央社記者黃名璽台北10日電）日本放送協會（NHK）今天報導，日本三大電視製造商分別推出使用大尺寸「有機發光層（EL）」面板的電視機，一改過去自行生產面板的方式，全部都向南韓LG公司採購有機EL面板。



報導指出，由於日本企業習慣在年中及年終發放獎金，這幾家電視製造商瞄準下個月開始的商戰，推出最新型的有機EL電視機。



有機EL這種新式面板不像液晶電視必須要有背光模組，而是採用通電後就能自體發光的元件，所以特性是外觀更加輕薄、極窄邊框及顯色更分明。



報導指出，日本各大電子製造商一直到10年前，在薄型電視機都還占有一席之地，但隨著與海外對手激烈價格競爭，相繼縮小規模甚至撤出市場。



雖然今年被稱為是日本的有機EL電視機元年，但這三大電視製造商推出的產品大約落在50萬日圓到90萬日圓（約新台幣13.4萬元到24.1萬元）的高價區間，更加重視高畫質電視的質，更甚賣出的量，顯示已從過去價格競爭，轉變成確保利益的戰略思維。



NHK回顧過去，其實，在市面上首度販售有機EL電視機的廠商，是日本的索尼公司（Sony），2007年就推出11吋的機型，當時要價20萬日圓（約新台幣5.3萬元）。



不過，由於有機EL面板要做到大尺寸，在量產上有相當難度，索尼公司2010年中止這項研發。



反倒是南韓的LG公司，大量投入研發的結果，成功且穩定地量產出可供電視機使用的大尺寸有機EL面板，成為現今市場上唯一能穩定供貨的廠商。LG目前掌握全世界大尺寸有機EL電視機大半市占。



日本電視製造商過去都採「垂直統合模式」製造液晶電視機，意即從上游到下游自行生產全部組件；但後來這些製造商慢慢退出面板市場並縮小規模，甚至退出市場。



目前推出有機EL電視機的索尼公司（Sony）、Panasonic公司及東芝公司（Toshiba），全部都向LG公司採購面板，並把重心分別放在畫質、音響及設計等方面，希望增加商品附加價值。1060510