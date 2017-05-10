冰球世錦賽丹麥法國點球獲勝 拉脫維亞繼續領跑北京新浪網 (2017-05-10 17:31)
新華社柏林5月9日電 2017年世界冰球錦標賽9日晚在德國和法國結束了小組賽第三輪比賽，丹麥和法國在兩場點球大戰中分別擊敗斯洛伐克和瑞士，2：1戰勝義大利的拉脫維亞繼續領跑A組。
當天在德國科隆進行的A組比賽和在法國巴黎進行的B組比賽各有一場點球大戰，分別是丹麥對斯洛伐克和東道主之一的法國對陣瑞士。兩場比賽過程極其相似，都在常規時間戰成3：3，又在加時賽打成0：0；在點球決戰的三輪當中，丹麥和法國各命中一球，雙雙以4：3取勝。
在其他比賽中，拉脫維亞2：1勝義大利，以三戰全勝的成績力壓俄羅斯、美國、瑞典三支傳統強隊，繼續領跑A組；挪威則以5：1輕取斯洛維尼亞。
本屆世錦賽共有16支球隊參加，分為A、B兩組，分別在德國科隆和法國巴黎比賽，決賽將於本月21日在科隆舉行。
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