蘇寧開啟五月魔鬼賽程！10天內連戰魯能恆大上港北京新浪網 (2017-05-10 21:40)
蘇寧眾將即將迎來考驗
隨著2017賽季亞冠小組賽最後一輪比賽的塵埃落定，上海上港最後時刻被西悉尼進球，無緣小組頭名出線。在蘇寧早已鎖定小組第一的情況下，亞冠將迎來首次中國德比的對決。而對於江蘇蘇寧來說，五月的魔鬼賽程即將正式開啟。
翻看江蘇蘇寧在五月的賽程，不由得替崔龍洙和他的球隊捏了一把汗。中超要踢三場，兩客一主；亞冠迎來淘汰賽首輪的兩回合比賽。而在這5場比賽中，蘇寧要與三支中超豪門球隊過招。5月14日，主場迎戰山東魯能；5月19日，客場挑戰廣州恆大；5月24日，亞冠客場挑戰上海上港；5月27日，客場挑戰貴州恆豐智誠；5月31日，主場迎來與上港的亞冠第二回合較量。
本賽季江蘇蘇寧可以說內戰外行，外戰內行。中超聯賽八輪戰罷，蘇寧仍未取得一場勝利。但在亞冠聯賽中，蘇寧以積15分的成績小組出線，創造了中超球隊新紀錄。中超八輪不勝，江蘇蘇寧已被逼近球隊2010賽季前9輪不勝的尷尬紀錄。而與魯能、恆大這兩強的對話之後，蘇寧就將迎來亞冠淘汰賽的比賽。對於本賽季志在亞冠有所突破的蘇寧來說，如此激烈比賽的都集中在一起進行，對球員的體能來說絕對是個考驗，另一方面，考慮到之前兩場聯賽最終的結果好壞與否，對球隊以及球員們的心理同樣是個大考驗。
面對這個魔鬼般的5月賽程，江蘇蘇寧將帥唯有全力一搏。周中以全華班的陣容在客場拿到三分，充分說明現在這支蘇寧隊實力與能力，希望蘇寧通過此役能找回球隊的信心，在接下來的比賽中收穫更多的勝利與驚喜。（新體）
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