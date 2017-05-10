從世界羽聯實行21分制開始，蘇迪曼杯賽的比賽多以混雙與男雙作為開場秀，其中，混雙作為第一盤比賽的次數更多。因此，本屆蘇迪曼杯賽，對鄭思維/陳清晨與魯愷/黃雅瓊兩對混雙組合而言提出了考驗。鄭思維和陳清晨去年參加過湯姆斯杯賽，但還從未參加過蘇迪曼杯賽，魯愷/黃雅瓊更是第一次參加團體大賽。至關重要的第一分，他們能否順利拿到？新浪體育邀請了他們的師兄徐晨、師姐趙芸蕾和馬晉，請他們分享一下自己的寶貴經驗。

徐晨：讓自己變得更強

蘇杯數據：3次參賽；8次上場（都是混雙）；7勝1負

此前，徐晨入選了大名單，但在最新的一期參賽名單中卻沒有徐晨的名字。應該說，徐晨落選本屆蘇迪曼杯賽並不讓人感到意外，畢竟在去年裡約奧運會之後，他參加的國際比賽次數並不多，且混雙搭檔杜玥還年輕。對於蘇迪曼杯賽，徐晨肯定是十分熟悉的，他和馬晉配合參加了2011年、2013年與2015年三屆蘇迪曼杯賽，取得了不俗的戰績。

在徐晨看來，鄭思維/陳清晨與魯愷/黃雅瓊雖然都是第一次參加蘇迪曼杯賽，但他們都已經不是新人了，「作為混雙來說，鄭思維/陳清晨現在已經是世界排名第一的混雙組合了。魯愷/黃雅瓊也是世界排名第二，在之前的比賽中，他們表現得很出色。我記得我和馬晉第一次打蘇杯的時候世界排名才五、六十位。」

徐晨自然知道第一場上場時的感受，「打團體第一場是最難打的。」緊張和壓力不言而喻，那麼如何更好地解決這個問題？徐晨道出了看法：「賽前的訓練是很重要的。在比賽前把對手的優缺點要研究透，要做好自我，把自己的特點和實力發揮出來。放下思想包袱，全力以赴地去打比賽就可以了。把自己變得更強，把訓練練得更紮實。」

趙芸蕾：上場后要專注

蘇杯數據：3次參賽；5次上場（4場混雙，1場女雙）；全勝

趙芸蕾是本屆蘇迪曼杯賽的宣傳大使，屆時，她將前往黃金海岸，為師弟師妹們加油。參加過三屆蘇迪曼杯賽的趙芸蕾經驗豐富，她通過新浪體育對師弟師妹們道出了自己的建議：「一個是賽前的準備，一定要提前做好各方面的準備，要把賽場上有可能發生的困難先想到。上場前，對自己狀態的分析和對對手狀態的分析，要做到細化。除了隊員，教練和科研人員都要一起做點事情。還有一點，上場后一定要專注，打團體賽的壓力很大，如果分散精力想到教練和球迷，我覺得就沒有辦法表現得最好了。」

馬晉：享受比賽

蘇杯數據：4次參賽；11次上場（10場混雙，1場女雙）；10勝1負

2009年，彼時剛滿21歲的馬晉第一次參加了蘇迪曼杯賽，她得到了在混雙場次中上場的機會，當時，她的搭檔是鄭波。從2011年開始的三屆蘇迪曼杯賽中，馬晉在混雙比賽中的搭檔都是徐晨。此外，她還在2015年蘇迪曼杯賽中與唐淵渟配合，打了一場女雙比賽。

在2011年與2013年蘇迪曼杯賽中，馬晉和徐晨都是在決賽第一盤比賽中上場，兩屆比賽決賽，他們都用出色的表現為團隊拿到了至關重要的第一分，開了一個好頭。馬晉說道：「其實第一分很重要。如果拿下第一分，對在之後出場的隊友而言是一個定心丸。很多比賽比分看著是3比0，看起來很輕鬆，但如果第一分沒拿到，打到第四場、第五場，勝負就很難說了。」

她不忘給師弟師妹們出謀劃策，「我希望年輕運動員能夠享受比賽，發揮出自己的實力，要相信信自己訓練中積累的東西，包括教練給予的戰術指導，在場上千萬不要猶豫。我會時刻地關注比賽的動態，給師弟師妹們加油助威。」

（董正翔）