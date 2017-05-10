馬德里賽王薔盤末未頂住衝擊 惜敗庫茲娃無緣八強北京新浪網 (2017-05-10 21:21)
王薔
日期:5月10日消息，總獎金5，924，318美元的WTA皇冠系列賽馬德里站展開第三輪的爭奪，中國選手王薔面對8號種子、俄羅斯名將庫茲涅佐娃，兩盤都在率先破發的情況下未能守住優勢，最終4-6/5-7落敗，無緣八強。
從資格賽突圍的王薔在上一輪三盤擊敗同胞鄭賽賽，生涯首次躋身皇冠賽16強。本輪王薔的對手是世界排名第9位的庫茲娃。兩人在去年裡約奧運會有過一次交手，當時王薔雖然將比賽拖入決勝盤，還是吞下失利。
本場比賽前4局，雙方各自保發。王薔在第5局率先等到機會，在浪費了前兩個破發點后，庫茲娃在第三個破發點時送出雙誤。但王薔沒能進一步穩住優勢，隨後自己的發球局未能守住。兩人戰成3-3平。庫茲娃擁有先發優勢，王薔在非保不可的第10局挽救了兩個盤點，可還是在第三個盤點上失守，4-6先丟一盤。
次盤開局走勢和首盤相似，王薔在第5局搶先破發，接著直落四分保發，以4-2領先。但庫茲娃在第8局連續施壓，王薔化解了前3個破發點，可還是沒能頂住，俄羅斯人連破帶保，以5-4反超。雖然王薔頂住壓力，保住第10局，可在第12局，15-40送出賽點。庫茲娃兌現。王薔5-7告負，無緣八強。
（Chen）
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