日期:5月10日晚18點，2017年亞冠聯賽小組賽F組第六輪在悉尼開始一場較量，主隊西悉尼流浪者迎戰上海上港。開場僅20秒，武磊右路突破入禁區射門得分。第2分鐘安東尼斯前場直傳，楠神順平推射死角扳平比分。第6分鐘楠神順平右路送球，盧斯蒂卡大力抽射破門。第21分鐘埃爾克森禁區內突破被拉倒，上港獲得點球機會，埃爾克森親自主罰得分。上半場兩隊2比2踢平。第88分鐘馬丁內斯禁區外挑球，楠神順平面對孫樂挑射，索蒂里奧接力踢空門得分。最終西悉尼3比2勝上海上港。上港位列小組第二，晉級后迎戰江蘇蘇寧。

比賽結束之後，澳大利亞媒體率先發問博阿斯，因為這場比賽我們輪休了一些比較重要的主力球員，我們最後沒有拿下這場比賽，也沒有以小組頭名的成績晉級，今天這場比賽的情況，作為主帥是怎麼看的？博阿斯說：「我們確實是輪休了一些主力隊員，輪休的原因確實是因為他們身上有一張黃牌，為了避免他們在16進8的比賽中遭遇停賽風險，我們讓他們輪休。

當然這場比賽，以沒有想到的方式開局，完全沒有想到的，很快的就取得進球，對手連扳兩球，之後的比賽慢慢進入了我們的正軌，我們取得了很多機會，包括9號埃爾克森也創造了非常好的機會，如果比分最終是2比2的話，看起來還是一個相當合理的結果，看起來我們不應該輸掉這場比賽，最後時刻失球，導致我們輸掉了這場比賽，確實我們做出了一些輪換，考慮了我們接下來還有聯賽和16進8的比賽，將要對陣江蘇，我們要打好接下來的比賽，爭取晉級。」

此後，賽后發佈會進入上海媒體與博阿斯的問答環節。如何評價今天獲得出場機會的年輕的替補球員們？博阿斯表示：「這場比賽我們在開局階段看起來有些緊張，我們在後防線上看起來有些不平衡，對方如果機會把握好的話，可能會打到3比1這樣的比分，我們在中場位置上做了一些調整之後，球隊的陣型趨於穩定，打法也比較穩固，應該說有些隊員獲得比較重要的出場時間，今天張華晨獲得了半場的出場時間，也是因為中超新政出場時間不多，張一對於我們的未來非常的重要，他今天也獲得一些出場時間，李聖龍踢完這個比賽之後表現的很強壯，信心也非常的足，包括汪家捷、孫樂獲得了機會，很多隊員獲得了出場時間，總體來說，對隊員的表現非常滿意，非常結果和比分不是特別滿意，但是對於我們隊員的表現都是滿意的。」

當浦和在客場落後首爾的時候，上港一度距離這個小組的頭名位置很近，但是，最終，上港遭遇對手絕殺，以小組第二的身份進入16強，賽后發佈會上，有媒體詢問博阿斯在比賽的進行過程中，有沒有關注浦和一戰的結果？當主帥陸續換上的時候，是否意味著博阿斯先生已經選擇了對陣蘇寧？面對這樣的問題，博阿斯表示：「這場比賽我們是專注於每一場比賽，我們在比賽過程中，其實你仔細觀察的話，我們有很多的機會可以拿下這場比賽，我們在下半場獲得了比對方更多的機會，只不過是對方的效率，最終贏得了比賽。

今天我們的目的本來是給更多的球員出場時間，同時不要忘記我們在5月份有8場的比賽機會，比賽是一個非常緊密的賽程，做了這樣的一個輪換，給每個隊員一些上場的時間，打完比賽以後，我們球隊也是在晚上才會回到上海，這個時間這個安排對球隊來說，也是非常緊，我們也是希望讓球隊得到更多的休息吧。」

淘汰賽對陣蘇寧，主帥如何前瞻之後兩場比賽？博阿斯說：「當我們後期對於這場比賽做一些準備的時候，我們再談論這個問題。」隨後，有媒體追問博阿斯，對於主教練來說，是不是蘇寧相比於濟州聯來說，是一個更理想的對手？博阿斯反問記者：「為什麼？」記者果斷回應：「我就想問你」，博阿斯回答說：「當然不是。」（曲小尤 發自悉尼）