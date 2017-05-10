日期:5月10日，中國田徑大獎賽第三站-山西太原站結束第二日爭奪，雖然今日沒有誰實現世錦賽達標，但有三位選手創造了今年亞洲最好成績，分別是浙江選手陸敏佳在女子跳遠上跳出的6米62；四川選手楊會珍在女子400米上跑出的52秒38，黑龍江選手孔令微在女子200米上跑出的23秒46。

浙江選手陸敏佳以6米62獲得女子跳遠冠軍，比她在四月份跳出的6米61高了一厘米，該成績位列今年亞洲第一，同時創造了五年來中國女子跳遠的最好成績。上一個比6米62更好的中國女子跳遠成績，是陸敏佳在2012年跳出的6米64。而她在2009年跳出的6米74，也是中國女子跳遠在最近八年來的最好成績。雖然6米62離開世錦賽達標還差13厘米，但依照陸敏佳現在的狀態，只要她在亞洲錦標賽上奪冠，一樣能參加世界錦標賽。

男女400米跑出非常不錯的成績。江西選手吳宇昂以45秒83獲得男子400米冠軍，這個成績離開世錦賽達標線只差了0.33秒。四川選手楊會珍以52秒38獲得女子400米冠軍，離開世錦賽達標線僅差0.28秒，創造了今年亞洲第一好成績。楊會珍的個人最好成績是2015年在韓國光州跑出的51秒98。

黑龍江選手孔令微以23秒46列女子200米預賽第一，該成績也排在今年亞洲第一位，離開世錦賽達標還差0.36秒，孔令微個人最好成績是23秒44。重慶隊別舸以20秒84獲得男子200米預賽第一，男子110米欄預賽，河南選手張鴻林以13秒75名列第一

在其他比賽里，江蘇隊胡雨飛以7373分獲得男子十項全能冠軍。福建隊的蔡俊奇以50秒35獲得男子400米欄冠軍。重慶隊徐曉龍以16米25獲得男子三級跳遠冠軍。新疆選手阿力木江以4分04秒03獲得男子1500米冠軍。廣東隊陽俏以57秒97獲得女子400米欄冠軍。山東隊耿敏以4分26秒55獲得女子1500米冠軍。上海楊彥波以58米11獲得女子鐵餅冠軍。

（威猛）