日期:5月9日晚，雙色球第17053期開獎，當期紅球開出04、09、11、15、29、31，藍球06。要說當晚獎號最大的亮點無疑是5枚奇數紅球同時現身，這也是雙色球時隔12期后再次開出這種奇偶比為5-1的形態。

單期5枚奇數紅球多罕見？

根據數據統計，在雙色球近6年來的820期(12001期-17053期)開獎中，一共出現過68次這種奇偶比為5-1的形態，開出頻率為8.2%。從年份上看，2012-2016年分別開出了17次、14次、12次、13次和7次，去年可以說該形態遭遇到了罕見低谷。不過今年僅過53期開獎，該形態就已經5次現身，反彈勢頭初現。

2017年雙色球紅球奇偶比5-1形態數據統計序號期號號碼頭獎11700807 13 15 27 28 29+1310注645萬21701801 02 03 17 25 31+095注704萬31702409 21 25 26 29 31+136注810萬41704015 19 23 28 29 33+0413注574萬51705304 09 11 15 29 31+066注753萬

需要注意的是，2015年雙色球曾出現過兩次5枚奇數紅球連開的盛況，分別為第15006期、第15007期和第15091期、第15092期，2014年也有過6期3開的盛況。今年該形態如此火熱，後續密集開出的情況不可不防。

奇葩形態難阻彩民中獎熱情

通過圖表中的頭獎數據我們也能發現，這種形態的開出頻率雖然僅為8.2%，但今年完全沒有阻擋廣大彩民中獎。5期開獎中均未發生過空開情況，一共誕生了40注頭獎，其中還包含2次10注及以上的小井噴。

更加讓人激動的是，該形態在雙色球歷史上還曾製造過2億巨獎！在雙色球第14006期開獎中，當期搖出獎號為：紅球03、04、07、17、21、27，藍球14，當期井噴70注頭獎。一位在江西工作的80后湖南小伙獨攬48注，總獎金高達2.01億！大獎得主最後表示，這些號碼都有特殊意義——和他親友的生日、紀念日有關。

當然5枚奇數紅球並不是獎號的極限，去年雙色球在第16027期和16099期都出現了6枚紅球全奇數的形態，但就形態價值而言這種奇偶比5-1的形態絕不容小視。加之今年該形態如此熱勢，在這裏也希望廣大彩民都能保持警惕，當它再次現身時，能像湖南小伙一樣收穫屬於自己的億元大獎。(好學)