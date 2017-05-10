（中央社記者康世人新德里2017年5月10日專電）經濟部次長王美花4日率經濟部訪印度智慧城市商機考察團，結合電電公會一起拜會印度中央與地方政府，洽談台商在印度投資智慧城市及資通訊產業合作，協助台商來印布局。



王美花說，政府將為台商提供融資和在印度設立台灣投資窗口（Taiwan Desk）協助解決台商投資問題，希望透過台灣資訊通訊（ICT）產業與印度相關人才的互補，台印一起合作拓展全球市場。



王美花這次率領經濟部國貿局、工業局和資策會官員和相關人員約10人，5日由駐印度代表田中光陪同，先前往古茶拉底省與當地政府官員討論產業合作與布局，並探視當地台商。



王美花又率團於6日晚間返回新德里，隔天與台灣區電機電子工業同業公會理事長郭台強所率近20家台商企業主組成考察團會合，在8、9日兩天密集拜會印度工商部、資訊通訊部次長級官員及北方省（UP）、安德拉省（Andhra Pradesh）官員，討論台灣產業到印度投資、與印度產業合作、智慧城市解決方案及產業布局等相關問題。



此外，王美花與郭台強所率的考察團，也與印度電子產業協會（ELCINA）、PHD工商協會等多個印度商會高層會面，討論雙邊產業合作事宜，並探視在印度國家首都區的台商，了解台商在印度發展的相關問題。



同時，王美花也於今天出席印度第3屆智慧城市展，主持台灣館開幕。



在結束考察行程後，王美花今天告訴中央社記者，這次聽取許多台商意見後，聽到最多的是在印度投資取得並開發土地建廠需要多年時間的資金積壓，政府在推動新南向政策後，已強化融資機制以解決台商困難。



其次，王美花說，台商對印度市場非常陌生，政府準備在印度，可能是在代表處設立台灣投資窗口，聘請稅務等專家以提供台商投資相關協助；當然，未來如果有更多印度企業想到台灣投資，這個窗口也將提供雙向投資服務。



另外，王美花表示，政府也將協助、支持產業界培訓印度人才；預計結合印度人才與台灣的產業技術，將可讓台印經濟取得更大發展。