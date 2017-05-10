（中央社記者張淑伶上海10日電）有中國大陸「外交教父」之稱的錢其琛9日過世，享壽90歲。他曾有15年主管外交工作，官至大陸國務院副總理。錢其琛曾在回憶錄中提到，前總統李登輝成功訪美一事讓他「震驚」。



錢其琛1928年1月5日生，1988年到1998年間專任或兼任共當了10年的大陸外交部長，卸任外長時已70歲；此後5年繼續擔任大陸國務院副總理，仍主管外交工作。2000年至2005年還曾出任北京大學國際關係學院院長。在中共中央、大陸國務院長期主管外交、港澳事務及對台工作。



1995年，他發表了「香港涉台問題基本原則與政策」，規範1997年香港主權轉移後的涉台基本原則，簡稱「錢七條」。他也是參加香港主權移交儀式的大陸政府代表團成員。



2003年退休後，他出版回憶職業生涯的「外交十記」一書，裡頭特闢一章談「涉台外交兩次鬥爭」。



根據南方網報導，錢其琛在書中說，1995年美國宣布時任總統李登輝將訪美一事「令人震驚」，因為就在1個月前，美國國務卿還親口對錢其琛承諾，表示不會讓李登輝訪美。此事造成美國與大陸關係倒退。



書中說，大陸的激烈反應「大大震動美國」，在美國回應大陸要求後，陸方才決定恢復中美高層往來。



另一次「鬥爭」是有關法國軍售拉法葉艦及幻象機給台灣，錢其琛指示大陸駐法使館和外交部立即與法方交涉，不過，仍無法改變法方決定。



錢其琛在這本書中提到，1989年天安門事件發生時，他正在厄瓜多出訪，國外新聞不斷即時報導，他與代表團卻直到隔天才收到大陸方面發出的文告。直到6月7日抵達古巴，當時古巴領導人卡斯楚還為錢其琛詳細介紹了天安門事件的真相和各方反應。1060510