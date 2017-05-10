（中央社記者楊淑閔台北10日電）動保團體為60萬隻豬母親請命，呼籲仿歐盟廢狹欄改群養。農委會表示，會先積極鼓勵自願性投入調整；養豬協會則質疑，設備成本很大，也有個體業者願意推動。



台灣動物社會研究會為母豬請命，公布在國內養豬場所拍影片佐證，並據以指出，全國每年有60萬隻母豬終生被迫不斷懷孕產子，並用狹欄及分娩欄囚禁，陷於緊迫、咬欄、外傷等苦境。



台灣動物社會研究會引據歐盟科學獸醫委員會的調查報告，報告主張母豬不應該以狹欄飼養，建議改為群養；若豬身心不健康，恐導致飼養年限縮短，淘汰率增加，豬農獲利也受影響；呼籲仿歐盟廢狹欄改群養。



農委會畜牧處動保科科長江文全表示，歐盟及部分國家以法令規範畜牧場的母豬應以群養為主，並限定使用個別欄飼養，進程歷經20餘年，透過科學研究、產業溝通配合及消費端認同，然後緩步漸進達成的。



他並說，養豬部分，則在今年完成草擬豬隻友善生產系統定義及指南工作，藉由明定友善生產定義、規範飼養面積及現場管理方式等條件，作為後續輔導飼養業者轉型的依據；友善飼養觀念的植入與推動無法一蹴可及，但是將積極鼓勵飼養業者自願性投入調整。



農委會副主委黃金城坦言，這件事主要要養豬業者能接受，才推得動。



中華民國養豬協會秘書長張生金說，其實養豬環境，在農委會找了學者研議下，持續在改善中，但是若要廢狹欄改群養，「現有設備，會變成全部都要動」。



設計師吳季剛的爸爸吳昆民，原本就採屠體評級及現宰冷藏方式產銷豬肉，已使用群養，並搭配可讓豬隻自行進出個體欄設備的業者。台灣動社會研究會主任陳玉敏說，吳昆民告訴他目前用於種豬，接著會朝母豬也以這樣的設備搭配群養方向前進。1060510