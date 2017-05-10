統一首季稅後純益67.96億 統一超最給力中央社 (2017-05-10 20:57)
（中央社記者田裕斌台北10日電）統一公布第1季財報，雖然單季合併營收新台幣961.15億元、年減9.89%，但稅後純益67.96億元、年增6.22%，每股稅後純益(EPS)0.79元。
其中，尤其是來自於統一超的貢獻最給力，由於單店單日獲利增加，加上轉投資穩定成長，統一超第1季獲利27.41億元、年增12.01%，也對統一獲利貢獻不少。
至於統一母公司今年第1季稅後純益44.69億元，則是較去年成長2.9%，統一表示，本業秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則，強化產品價值、落實品牌經營、持續調整產品組合，透過價值營銷來提高毛利額，再加上轉投資獲利也較去年同期成長，獲利穩定增長。
至於中國控股在調整銷售模式和通路庫存下，產能利用率下降，加上部分原物料上漲成本提升，獲利縮水至人民幣1.74億元、年減59.86%。1060510
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上一則：品牌年輕化，你真的懂嗎？
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