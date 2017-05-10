前區4個偶號 大樂透2注追加頭獎1469萬落2地北京新浪網 (2017-05-10 21:07)
日期:5月10日晚，體彩大樂透第17053期開獎，本期開獎號碼為：前區06 19 20 22 26，後區01 11。
本期一等獎中出6注，其中2注選擇追加，基本頭獎獎金為965萬元（827萬元常規獎金+138萬多元派獎獎金），花落黑龍江、浙江、福建以及廣東。追加頭獎獎金為 1469萬元 （965萬元常規獎金+504萬多元派獎獎金），分落浙江和廣東。二等獎開出76注，單注獎金12.7萬元，其中42注選擇追加，多得7.6萬元獎金。
本期投注額為2.18億，計獎結束后獎池餘額36.2億。下期一等獎派獎獎金1000萬元，固定獎派獎獎金餘額1.13億元。
當晚其他玩法開獎號碼為：
福彩3D第17121期最新開獎號碼：4，3，9（查看詳情）
排列三第17121期最新開獎號碼：5，2，2（查看詳情）
排列五第17121期最新開獎號碼：5，2，2，8，0（查看詳情）
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