（中央社記者尹俊傑北京10日電）中國社科院台研所長楊明杰今天說，兩岸關係面臨最大風險是「台灣心存僥倖」，以「靠美貼日」、「新南向」等手段企圖抵消中國大陸正面積極的兩岸政策，違逆整體國際發展潮流。



楊明杰下午出席北京清華大學台灣研究院舉辦的「兩岸關係現狀與前瞻」論壇。這是他2月接掌中國社會科學院台灣研究所以來，首次現身公開涉台研討活動。但這場論壇未開放台媒採訪，楊明杰也婉拒受訪。



據轉述，楊明杰以「全球視野下的兩岸關係」為題發表主旨演講。他認為，在全球化變化中，中國等非西方因素崛起，中美關係大局可控，對兩岸關係的整體影響是「積極的」。



楊明杰指出，但最大風險在於「台灣當局還存在一種僥倖心理」，對世界發展趨勢停留在原來一些理解，例如「靠美貼日」、拉攏東南亞國家協會（ASEAN）一些國家、提出「新南向」政策，企圖抵消陸方一些正面、積極的兩岸政策。



楊明杰說，第二風險在於台灣在尋找全球化中一些負面影響，包括中美關係中可能產生的衝突、危機，將這些效應放大，從中尋找自己的定位，成為美國大戰略中的籌碼，「這樣一種冒險心理也在增強」。



他還提到，總統蔡英文2016年12月和當時尚未就任美國總統的川普通話後，川普「製造混亂」，但中美關係迅速出現一系列「積極向好」的發展。



楊明杰說，在美方表態堅持「一個中國」政策後，世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等國際場合和台灣一些邦交國「都有一些反應」。



他表示：「所以我說大勢所趨，實際上有時候『人算不如天算』。」所謂「天算」是指認清形勢發展，「就像當時孫中山先生所說的，世界潮流浩浩蕩蕩，順之則昌逆之則亡。」1060510