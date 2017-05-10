楊明杰：台灣心存僥倖靠美貼日 逆大勢中央社 (2017-05-10 20:50)
中國社科院台研所長楊明杰10日說，兩岸關係面臨最大風險是「台灣心存僥倖」，以「靠美貼日」、「新南向」等手段企圖抵消中國大陸「正面積極」的兩岸政策，違逆整體國際發展潮流。中央社記者尹俊傑北京攝 106年5月10日
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