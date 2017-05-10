錢其琛曾處理港澳主權轉移事宜中央社 (2017-05-10 20:30)
（中央社記者張謙香港10日電）中國大陸前副總理兼外交部長錢其琛9日逝世。在香港，錢其琛的名字並不陌生，因他曾處理香港主權轉移事宜，並公布「錢七條」。
錢其琛曾於1993年擔任任大陸全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會主任，1996年直接出任人大香港特區籌委會主任委員，處理香港主權轉移事宜。
期間，錢其琛先後主持召開多次香港特區籌委會全體會議，為北京推動「一國兩制」、「港人治港」、高度自治打基礎。
1997年，他又以北京中央政府代表團成員、副總理身分到香港出席政權交接儀式。
1998年，錢其琛擔任人大澳門特別行政區籌備委員會主任委員，推動澳門主權轉移的工作。
在處理港澳主權轉移期間，錢其琛並先後於1995年及1998年公布北京中央處理港澳涉台事務的原則，由於這些原則由他公布，又有7條，故外界稱為「錢七條」。
「錢七條」涉及北京處理港澳涉台問題的基本原則與政策，比如規定港台兩地現有的各種民間交流交往關係，以及根據「一個中國」的原則處理港台的空中航線等。1060510
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