紅牛回應維斯塔潘投法拉利：我們不放 他就別想走北京新浪網 (2017-05-10 20:21)
維斯塔潘與維特爾
本周，前F1車手馬丁-布倫德爾（Martin Brundle）在電視節目中發表觀點，稱他能感覺到維斯塔潘在紅牛車隊感到沮喪，因為紅牛賽車無法參與到爭冠集團。
坊間有一種說法是，紅牛與維斯塔潘的合同中，有一個與成績挂鉤的解約條款，如果紅牛車隊的成績達不到某個條件，維斯塔潘就可以脫離合同成為自由身。
同樣的時間，媒體還爆出了法拉利當家車手維特爾與梅賽德斯車隊草簽合同的消息（鏈接：曝維特爾與梅奔已簽預備合同）。維特爾與萊科寧的合同都將在今年底到期，於是法拉利在2018年簽約維斯塔潘的猜測就變得越來越有力度。
那麼問題來了，紅牛與維斯塔潘的合同中，真的有解約條款嗎？紅牛賽車顧問，赫爾蒙特-馬科博士給出了答案。
「與所有的傳聞相反的是，維斯塔潘的合同里根本就沒有與成績挂鉤的條款。只要我們不想放他，他就不會轉投法拉利，」赫爾蒙特-馬科對德國媒體《Auto Bild》說到。
但是我們知道，在F1的世界中，沒有不可能的事情，甚至有時候是越否認，越真實。
（新浪體育/賽車頻道/Swift）
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