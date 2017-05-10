日期:5月10日晚18點，2017年亞冠聯賽小組賽F組第六輪在悉尼開始一場較量，上海上港在開場20秒進球的情況下最終被對手3比2逆轉，淘汰賽將對陣江蘇蘇寧。央視體育對比賽進行了直播，評論員曾侃和嘉賓宮磊對比賽進行了點評。二位解說認為上港本場比賽更多使用年輕隊員，達到了鍛煉球員的目的；談到下輪上港蘇寧相遇，宮磊認為蘇寧能否利用好先客後主的賽制非常關鍵。

談開場20秒武磊進球——

曾侃：武磊打的很刁端，人球分過後一腳刁端射門。

宮磊：比賽剛開始守門員很難達到預熱，武磊打的高度，守門員對球點判斷不好，有點飄忽，沒有預熱就容易出現脫手。

談第2分鐘西悉尼閃電扳平——

曾侃：這比賽一開始打的夠開放的啊。

宮磊：賀慣和汪佳捷之間的縫隙被對手利用了，雙方都是把握了對手的后場傳球失誤形成的快攻。今天打的射門開放，肯定進球不會少，可能會出現澳式橄欖球的比分。

談盧斯蒂第7分鐘反超比分——

宮磊：對方很容易在禁區裏面做出配合，射門又很從容打守門員近角，孫樂的選擇位置並不是最好位置。比賽剛剛開始7分鐘雙方就已經完成三個進球了。

談上港防線——

曾侃：從開場10分鐘來看，上海上港中后場大家互相之間不是太默契。

宮磊：中後衛這邊汪佳捷賀慣搭檔，感覺他倆之間還需要加強默契。

總結雙方上半場比賽——

宮磊：雙方都是快速的進球，在常規時間25分鐘就打成了2比2，和雙方球員輪換有關係，隊員們之間配合的默契性，雙方都捕捉到了對手的失誤。武磊的進球打的很漂亮，他能夠逐漸找到進球的感覺，對上港接下來打聯賽和附加賽都是好的消息。隨著比賽進程，雙方慢慢找到進攻感覺，隨著防守體系穩固下來，逐漸掌控了節奏。

談上港換上年輕球員——

曾侃：這場比賽上港隊確實需要為後面的比賽多留點力，下個禮拜就要經歷上海德比，之後還要客場打國安，六月初還要到越秀山打富力，聯賽的壓力不小，五月底就是亞冠淘汰賽。

談上港隊門將孫樂——

宮磊：孫樂這個守門員戰術素養還是比較高的，無論是門前的選位，還是在對方形成門前干擾的時候，出擊的時機能夠起到清道夫的作用。

談第88分鐘西悉尼反超比分——

曾侃：對方表現最好的兩名對於馬丁內斯和楠神順平兩個人之間的配合，最後挑出來后替補登場的索蒂里奧撞射破門。選擇也很聰明，看到孫可出場后一個輕巧的一弔。

總結全場比賽——

曾侃：這場比賽確實是對方下半場調整過後，佔據了場上的主動。

下半場雙方都對方熟悉后，防守更加穩固沒有出線上半場更早進球和失分的局面，上港這邊為了減少更多消耗，更多使用年輕隊員，對於上港來說也是寶貴的財富，讓年輕球員更多鍛煉。接下來就是中超聯賽和亞冠晉級賽，接下來對他們來說強度和密度就非常大了。

談上港下輪將面對蘇寧——

宮磊：江蘇蘇寧在亞冠成績非常好，聯賽則沒有取得勝利，非常的奇怪，這個現象也是很少出現的怪圈，看看蘇寧能否利用好先客後主的優勢。

（二餅）