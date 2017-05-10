5月10日，由新浪體育和微博聯合主辦的2016年度跑步品牌評選正式啟動。廣大的跑步愛好者可以通過微博、新浪網、手機新浪網以及新浪體育APP客戶端四大平台登錄活動官方網站為你所喜歡的年度各類跑步品牌進行投票。

官方投票地址：http://sports.sina.cn/activity/running2016.shtml

2016年度跑步品牌評選活動是2016新浪年度跑步評選品牌的重要組成部分。本屆評選的獎項共設置12大項，覆蓋國內外路跑服裝、跑鞋、智能設備、APP、馬拉松、主題路跑等各個領域。評選通過專家評審和大眾網路投票等方式，評選出2016年度最佳的跑步品牌。

評選活動從今年1月份啟動，經過前期專家評審團的推薦和投票，最終共有120家國內外跑步品牌入圍12大獎項的前10名的提名獎名單。而終極評選採取大眾網路投票的方式，為期兩周時間，從5月10日正式開通投票通道，到5月24日投票截止。官方組委會將根據最終獲得票數的高低來判定年度最佳獎項獲獎者。獲獎者將參加年度跑步頒獎盛典，頒發獎杯和證書。

5月10日恰逢中國品牌日，在開通投票通道之時，組委會邀請到安踏、匹克、特步、361等國內傑出的跑步品牌企業領導以及國內著名的體育品牌營銷專家進行獨家專訪，從國產品牌如何與國外品牌競爭，體育品牌未來發展之路等角度暢談企業和品牌發展之道。組委會將在投票期間陸續將專訪內容通過新浪體育和微博進行發佈，敬請關注。