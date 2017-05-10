晚間資訊報導前，我們先來關注一下天氣。今天南方地區將迎來短暫地降雨間歇期，大部地區以晴好天氣為主，氣溫也將快速回升。不過10～13日，西南地區東部、江漢、江南、華南等地將迎來新一輪中到大雨降水過程，部分地區有暴雨或大暴雨，局地伴有強對流天氣，需注意防範。另外本周北方依然晴朗乾燥為主，12日石家莊有望達到35℃，或迎來今年第一個高溫日，需注意防暑降溫。

明日重要比賽預告：

02:45 南安普頓 VS 阿森納 英超第26輪

02:45 馬德里競技 VS 皇家馬德里 歐冠半決賽

08:00 奇才 VS 凱爾特人 NBA季後賽

恆豐智誠公告:與上港達成共識 黎兵認同處理結果 詳情>>

貴州恆豐智誠俱樂部在其球隊官方微博發表公告，表示在昨天的通氣會上已與中國足協與上港俱樂部達成一致，球隊總經理黎兵對事件的處理結果表示認同。至此，「胡爾克打人」事件得到圓滿解決。

恆大淘汰賽將先主后客戰鹿島 抗日先鋒急需正名 詳情>>

2017年亞冠聯賽東亞區小組賽結束爭奪，廣州恆大在接下來的16進8比賽中將對陣日本球隊鹿島鹿角。昨天，廣州恆大主場2-2戰平水原三星，以小組第二的身份晉級16強。今日在E組的比賽當中，日本的鹿島鹿角主場2-1戰勝蒙通聯，這樣他們就獲得了E小組第一，他們將對陣G小組的第二廣州恆大。

創歷史!亞冠淘汰賽首迎中國德比 上港蘇寧將死磕 詳情>>

上港在客場2比3不敵西悉尼流浪者，排名跌至小組第二，根據亞冠賽程設定，H組頭名球隊將在1/8決賽中碰F組次名球隊，且不存在同國聯賽球隊規避原則，這樣他們淘汰賽首個對手將是排名H組頭名的江蘇蘇寧。上港和蘇寧將上演亞冠賽場上首次「中超德比」。

魯媒:吳興涵駕無牌車肇事逃逸系謠傳 警方正調查詳情>>

昨晚，一則魯能泰山球員吳興涵駕駛無牌車輛交通肇事逃逸，辱罵民警阻礙執法的帖子在微信朋友圈和網路流傳，引起關注，稱魯能現役球員吳興涵肇事逃逸阻礙執法。事實到底是什麼？並非是傳聞中的劇情和「情理之中」的猜測，而事實多少有些「人紅是非多」的味道。

曼聯談判留穆帥口中下一代最佳 新秀獲報價350萬詳情>>

20歲的喬爾-佩雷拉本賽季一度租借到葡萄牙的貝倫嫩塞斯隊效力，如今已回到隊中，《每日郵報》稱，佩雷拉在租借期的態度和表現（出場過9次），打動了曼聯主帥穆里尼奧。今年一月份的時候，佩雷拉迎來了紅魔一隊處子秀，在足總杯對陣維岡競技的半場時替補出戰，不過由於德赫亞和羅梅羅這兩位經驗豐富的門神存在，他很難在一隊獲得更多出場時間。

馬布里加盟廣廈？廣廈闢謠：不可能！詳情>>

近日網上有傳言說，馬布里可能要加盟廣廈。此傳言一出，廣廈球迷們就呈現一邊倒的態勢，清一色表示：不歡迎。哪怕馬布里現在已與北京隊高層反目，廣廈球迷對馬布里的能力和打球方式還是不認可。昨天，記者向廣廈俱樂部求證，馬布里真的要來嗎？得到的回答是：這是不可能的事。

易建聯恐將缺席國家隊集訓 夏天徹底解決傷病詳情>>

今天，中國男籃公佈了紅藍兩隊國家集訓隊的名單。由於首次採取了主教練負責制，所以易建聯被杜鋒挑選進入了藍隊，但根據可靠消息，易建聯2017年的集訓基本不會參加，這也意味著杜鋒將少一張王牌。

馬刺少主親承G6將出戰 隊友拼干血下場看他了詳情>>

西部半決賽第5場，馬刺當家球星考瓦伊-萊昂納德因為腳踝受傷而缺席了加時賽。賽后，考瓦伊表示他將會出戰第6場。

朱婷18分瓦基弗3-1南美冠軍 世俱杯兩連勝領跑詳情>>

2017年女排世俱杯小組賽第2輪較量在日本神戶繼續進行。A組的土耳其瓦基弗銀行發攔表現更勝一籌，3-1擊敗南美冠軍巴西舒耐，兩連勝全取6分領跑本組，四局比分為25-17、25-15、20-25和25-15，舒耐首遭敗績。首發主打的朱婷四局貢獻18分，進攻23扣拿下13分，攔網贏得3分，發球進賬2分。