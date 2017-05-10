亞冠16進8賽程：中國德比打響 恆大抗擊日本球隊北京新浪網 (2017-05-10 20:00)
埃神慶祝進球
5月10日，2017年亞冠聯賽小組賽東亞區比賽完全結束，各組出線球隊和16強賽的對陣都已確定。
在本賽季的亞冠小組賽中，中國的三支球隊廣州恆大、江蘇蘇寧和上海上港全部小組出線，其中江蘇蘇寧以小組第一出線，上海上港和廣州恆大以小組第二的成績出線。在接下來的16進8淘汰賽中，江蘇蘇寧將與上海上港進行中國德比。
16強戰具體對陣如下：
第一回合：
5月23日 蒙通聯 VS 川崎前鋒
5月23日 廣州恆大VS 鹿島鹿角
5月24日 上海上港 VS 江蘇蘇寧
5月24日 濟州聯隊VS 浦和紅鑽
第二回合
5月30日 川崎前鋒VS 蒙通聯
5月30日 鹿島鹿角 VS 廣州恆大
5月31日 江蘇蘇寧VS 上海上港
5月31日 浦和紅鑽 VS 濟州聯隊
（新體）
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