5月10日，2017年亞冠聯賽小組賽東亞區比賽完全結束，各組出線球隊和16強賽的對陣都已確定。

在本賽季的亞冠小組賽中，中國的三支球隊廣州恆大、江蘇蘇寧和上海上港全部小組出線，其中江蘇蘇寧以小組第一出線，上海上港和廣州恆大以小組第二的成績出線。在接下來的16進8淘汰賽中，江蘇蘇寧將與上海上港進行中國德比。

16強戰具體對陣如下：

第一回合：

5月23日 蒙通聯 VS 川崎前鋒

5月23日 廣州恆大VS 鹿島鹿角

5月24日 上海上港 VS 江蘇蘇寧

5月24日 濟州聯隊VS 浦和紅鑽

第二回合

5月30日 川崎前鋒VS 蒙通聯

5月30日 鹿島鹿角 VS 廣州恆大

5月31日 江蘇蘇寧VS 上海上港

5月31日 浦和紅鑽 VS 濟州聯隊

（新體）