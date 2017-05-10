開場20秒進球！武磊打出個人職業生涯正賽最神速破門。關於此球還有一個特殊點：這是武磊在亞冠聯賽上打進的第10球，完成此目標，武磊僅僅用了17場比賽。職業生涯總進球已經達到120球的武磊，如今藉助著亞冠第十球這個小小的里程碑，又開始了新的進球征途！

亞冠進球上雙，看上去不難的目標，但改制后的亞冠至今15個賽季，能達成此目標的中國隊員，只有郜林、韓鵬、郝海東和楊旭四人。其中郜林在申花和恆大合計打進17個進球，在中國本土隊員里列第一，韓鵬在山東魯能貢獻了11球，郝海東和楊旭則都為10球。而在征戰的兩個賽季就打進十球，就只有海東和楊旭了，但他們兩人最高也就是十個進球。而從今天的比賽可以看出，武磊只是在今天成為第五位上雙隊員而已，往後的日子，老大哥們創造的這些紀錄，都要等著他自己來一一破掉。

今天的比賽，特別是上半場，武磊簡直是以開掛者的姿態存在。他在右路對著18號科恩思韋特和2號科爾，幾乎達到了想突一個就突一個的水準。開場20秒的進球，是武磊突破科恩思韋特后的小角度射門，第7分鐘武磊巧妙擺脫科爾的攔截，下底傳中，艾哈邁多夫頭槌中柱。第19分鐘最了不得，武磊在右路連續過掉四人，連門將都一併過掉，差點就打進了絕對可以和「突破之神」梅西相媲美的超級進球。

從這個連過四人來看，現在的武磊競技狀態非常好，連續的快速變向過人是需要有極佳的身體感覺，否則只有直線傻突。他的突破和胡爾克那種集技術和身體的完美結合所不同，武磊表現出的還是東方人那種特有的靈活性以及超快啟動。說到啟動，第26分鐘武磊中場斷球后的那記奔襲，啟動是其一，奔跑是其二，堪稱人球結合高速奔跑的傑作，半場衝刺，對方楞沒有隊員可以跟上。

用一個非足球選手的中國運動員做例子，蘇炳添號稱前30米世界第一，就是在啟動上佔了太多便宜。武磊雖然不是田徑選手，但開始啟動那一下，就很有蘇炳添的神韻，在本土選手裡找不出第二號。當然這隻是武磊個人的一個小特點，120球射手光有啟動怎麼行？！武磊的左右腳技術都相當強悍，頭槌技術是他的隱藏技能，不太用，但用出來威力不小。特別是他也有和胡爾克類似急促發力抽貼地球的一招，但武磊很少遠射，這通常表現在他禁區內的拉杆爆射上。

今天的上半場，是武磊個人表現極好的一個半場。博阿斯看在眼裡，當然樂在心裏。下半場博阿斯沒給武磊再進一個的機會，用李聖龍將其換下。沒必要在這樣的比賽里把武磊打滿90分鐘，下面的硬仗一串串。聯賽不說，現在亞冠就要打江蘇隊，上港的前場四大攻擊手-奧斯卡、埃爾克森、武磊和胡爾克，那必須齊齊出場，一個都不能少！

（孟巍）