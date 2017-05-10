調查-如何看待上港連續晉級?中國德比您看好誰?北京新浪網 (2017-05-10 20:07)
上港挺進淘汰賽
日期:5月10日，亞冠聯賽小組賽末輪結束，上港客場2-3不敵西悉尼流浪者，以小組第2出線。淘汰賽首輪將對陣蘇寧，回看上港小組賽這6場，4勝2負積12分，與去年持平。您如何看待上港連續兩年晉級淘汰賽？如何看待淘汰賽上演中超德比？上港蘇寧誰晉級的希望更大？新浪體育邀您參與調查。
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