日期:5月10日18：00，2017賽季亞冠聯賽小組賽第6輪繼續進行。在亞冠聯賽F組的一場比賽中，首爾FC主場迎戰浦和紅鑽，以1-0取勝，浦和紅鑽最終排名F組積分榜第2。同組的上海上港在另一場比賽中2-3負於西悉尼流浪者，將在亞冠淘汰賽中與江蘇蘇寧交手。在亞冠聯賽E組的一場比賽中，布里斯班獅吼主場迎戰蔚山現代，以2-3告負。鹿島鹿角則在主場迎戰蒙通聯，以2-1取勝。鹿島鹿角將在亞冠淘汰賽中與廣州恆大交手。

烏龍助攻+低級失誤 布里斯班獅吼主場2-3蔚山現代

本場比賽之前，布里斯班獅吼和蔚山現代同積4分，都已經提前1輪被淘汰。第3分鐘，布里斯班獅吼獲得前場自由球，曼努埃爾-阿拉納直接自由球攻門，皮球打在人牆上。第7分鐘，蔚山現代獲得前場自由球，佩特拉托斯直接自由球攻門，皮球擊中門柱彈出。第9分鐘，張盛在與隊友打出2過1配合，下底送出傳球，徐明原在對方禁區內右側小角度射門，門將出現撲球失誤，皮球穿襠破門，把場上比分改寫為1-0！第10分鐘，布里斯班獅吼克里斯滕森大力遠射，皮球被對方門將撲出底線。第12分鐘，蔚山現代科瓦切奇在對方禁區內射門，皮球高出橫樑。第18分鐘，博雷洛右路傳中，麥克拉倫近距離射門得手，把場上比分改寫為1-1！第24分鐘，彼得拉托斯在對方大禁區外左腳射門，防守球員將球擋出。第36分鐘，布里斯班獅吼再進一球，博雷洛送出妙傳，麥克拉倫在對方禁區內中路射門得手，把場上比分改寫為2-1！第40分鐘，布里斯班獅吼霍爾曼在對方禁區前沿射門，皮球擊中門柱彈出。半場戰罷，布里斯班獅吼暫時主場2-1領先蔚山現代。

下半場易邊再戰。第53分鐘，麥克拉倫在對方禁區內射門，皮球打在門柱上。第54分鐘，奧爾回傳失誤，送上了烏龍助攻，南希撤捅射破門，為蔚山現代扳平了比分。第73分鐘，達戈斯蒂諾在對方禁區內頭槌攻門，皮球稍稍偏出遠端門柱。第75分鐘，蔚山現代右路開出自由球，金勇鎮近距離射門得手，把場上比分改寫為3-2！第79分鐘，博雷洛起腳射門，皮球被對方門將撲住。最終，蔚山現代客場3-2戰勝布里斯班獅吼。

鈴木優磨梅開二度 鹿島鹿角主場2-1蒙通聯

在第6輪比賽開始前，鹿島鹿角積9分排名亞冠聯賽E組積分榜第2位，蒙通聯則以11分排名亞冠聯賽E組積分榜第1位。如果鹿島鹿角本場比賽戰勝蒙通聯，將成為E組第1。第4分鐘，鹿島鹿角的土居聖真在對方禁區內推射，皮球偏離了目標。第7分鐘，蒙通聯奪得汶馬探開出右側角球，皮球直接飛出底線。第18分鐘，鹿島鹿角的進攻收到回報，鈴木優磨接到隊友送出的直塞球，面對出擊的門將推射破門，為鹿島鹿角首開記錄，把場上比分改寫為1-0！第23分鐘，鈴木優磨在對方大禁區左側左腳射門，皮球稍稍高出橫樑。

隨後，鹿島鹿角再次左路傳中，儒尼奧爾在對方禁區內高高躍起，頭槌攻門，皮球被對方門將拿到。第30分鐘，佩德羅在對方大禁區中央頭槌攻門，皮球被對方門將撲出。第39分鐘，鈴木優磨遠射，沒有壓住，成了高射炮。第42分鐘，遠藤康直接自由球攻門，皮球被對方門將撲住。布恩馬坦送出助攻，當達於大禁區外右腳射門，球竄入對方球門左上角。第44分鐘，布恩馬坦送出助攻，當達在對方大禁區外右腳射門，皮球如出膛的炮彈一樣飛入對方球門左上角，把場上比分改寫為1-1。半場戰罷，鹿島鹿角暫時主場1-1戰平蒙通聯。

下半場易邊再戰。第50分鐘，蒙通聯右側角球開出，皮球被對方球員破壞。隨後，汶馬探右路大腳開球，皮球直接出了底線。第57分鐘，蒙通聯差那提突施冷箭，皮球偏離了目標。第69分鐘，鹿島鹿角遠藤靖右路傳中，鈴木優磨在對方禁區內中路頭槌破門，把場上比分改寫為2-1！第77分鐘，汶馬探直接自由球攻門，皮球高出橫樑。最終，鹿島鹿角主場2-1戰勝蒙通聯，以小組第1出線，將與廣州恆大交手。

尹勝圓一劍封喉 首爾FC主場1-0浦和紅鑽

本輪比賽之前，首爾FC積3分排名亞冠聯賽F組積分榜第3位，已經失去了出線的機會。而浦和紅鑽積12分排名亞冠聯賽F組積分榜第1位，已經提前出線。第5分鐘，趙汕鎬送出傳球，李碩賢在對方大禁區外右腳射門，皮球被對方防守球員擋出。兩分鐘之後，高木俊幸送出邊路傳中球，那須大亮在對方大禁區中央右腳射門，對方防守球員擋出了皮球。第16分鐘，高堯韓在對方大禁區外左腳射門，皮球被防守球員擋出。第38分鐘，首爾FC的進攻收到回報，李碩賢在大禁區前沿送出傳球，尹勝圓在對方禁區內右側射門得手，把場上比分改寫為1-0！隨後，首爾FC的毛里尼奧在對方禁區內左側射門，皮球被對方門將撲住。第40分鐘，青木拓矢送出傳球，高木俊幸在對方大禁區外右腳射門，皮球擦右側門柱飛出底線。半場戰罷，首爾FC暫時主場1-0領先浦和紅鑽。

下半場易邊再戰。第51分鐘，趙澯鎬與李碩賢做出撞牆式配合，趙澯鎬在對方禁區內右側小角度射門，皮球被對方門將撲出底線。第65分鐘，浦和紅鑽的外援近距離射門得手，但被判越位進球無效。第77分鐘，矢島慎也遠射，皮球高出橫樑。1分鐘之後，槙野智章在對方禁區內頭槌攻門，皮球高出橫樑。第80分鐘，浦和紅鑽開出右側自由球，那須大亮在對方禁區內頭槌攻門，皮球偏離了目標。第84分鐘，尹勝圓起腳射門，皮球偏離了目標。最終，首爾FC主場1-0浦和紅鑽，浦和紅鑽最終拿到F組第1，上海上港在客場2-3負於西悉尼流浪者之後，以F組第2的身份出線，將在亞冠淘汰賽階段與江蘇蘇寧交手。

（李哲）