錢其琛逝世 享壽90歲中央社 (2017-05-10 20:10)
新華社10日晚間報導，中國大陸國務院前副總理、外交部前部長錢其琛9日因病逝世，享壽90歲。（截自大陸外交部官網）中央社 106年5月10日
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