大陸國務院前副總理錢其琛9日逝世中央社 (2017-05-10 19:33)
（中央社台北2017年5月10日電）新華社今天晚間報導，中國大陸國務院前副總理、外交部前部長錢其琛9日因病逝世，享壽90歲。
報導指出，中國共產黨第14屆、15屆中央政治局委員、中國大陸前國務委員、大陸國務院前副總理錢其琛，因病於2017年5月9日晚間10時6分在北京逝世，享壽90歲。
根據中國大陸外交部官網資料，錢其琛1928年1月5日出生，是上海嘉定人。他在1993年3月至2003年3月擔任大陸國務院副總理；1988年4月至1998年3月擔任中國大陸外交部長。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
不鏽鋼鍋具．德國雙人牌 鍋具．鑽石鍋具．Bialetti 鍋具 30CM．功能 鍋具．鍋具 電陶爐．鍋具 34CM．清水 鍋具．wmf 不銹鋼鍋具．Bialetti 鍋具．掌廚 鍋具．Wmf 鍋具．鍋具海綿．鑽石 鍋具．鍋具組．清水鍋具 炒鍋．不銹鋼 鍋具．美亞 鍋具 30cm．鑄鐵鍋具．餐鍋具．不挑鍋具．特福 鍋具組．法國 特福 鍋具．特福 鍋具．雙人 鍋具．義廚寶 鍋具．shimizu 清水鍋具．德國 鍋具．德國 雙人 鍋具．snow peak 鍋具
俄海關封殺網購中國小米手機【北京新浪網】
李登輝當年成功訪美 錢其琛震驚【中央社】
敘利亞戰後重建 中國大陸享有優先權【中央社】
楊明杰：台灣心存僥倖靠美貼日 逆大勢【中央社】
德國３月外貿進出口總額創新高【北京新浪網】