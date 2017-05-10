日期:5月10日晚18點，2017年亞冠聯賽小組賽F組第六輪在悉尼開始一場較量，由主隊西悉尼流浪者迎戰上海上港。開場僅20秒，武磊右路突破入禁區射門得分。第2分鐘安東尼斯前場直傳，楠神順平推射死角扳平比分。第6分鐘楠神順平右路送球，盧斯蒂卡大力抽射破門。第21分鐘埃爾克森禁區內突破被拉倒，上港獲得點球機會，埃爾克森親自主罰得分。上半場兩隊2比2踢平。第88分鐘馬丁內斯禁區外挑球，楠神順平面對孫樂挑射，索蒂里奧接力踢空門得分。最終西悉尼3比2勝上海上港。上港位列小組第二，晉級后迎戰江蘇蘇寧。

本場之前上海上港5戰12分，和同積12分的浦和紅鑽已經晉級亞冠16強，不過以凈勝球來計，上港落後五個排名第二。西悉尼五戰四分排名墊底，兩隊都啟用了不少替補選手出戰。比賽剛剛開始20秒，上港就取得進球，武磊右路得球，對方18號科恩思韋特上前攔截，武磊一個漂亮的人球分過，殺入禁區后斜角度射門，西悉尼門將楊耶托維奇飛撲碰到球皮，但無力阻止皮球進門，1比0！但比賽進行到2分17秒，主隊也扳平比分。24號安東尼斯前場塞球，楠神順平從上港防線身後殺出，面對孫樂推射球門左側，1比1！

第6分鐘換成楠神順平來策動進攻，他在右路過掉汪佳捷，接著輕推禁區腹地，7號盧斯蒂卡跟上大力抽射球門上角，重心偏低的孫樂無能為力，2比1！開場六分鐘兩隊就連進三球。7分鐘武磊右路下底傳中，艾哈邁多夫禁區內沖頂，皮球中柱彈出！第8分鐘盧斯蒂卡右路傳出前點球，斯考特凌空推射偏出！

第9分鐘賀慣解圍踢在人堆里，孫樂反應快速，搶先拿住皮球。第12分鐘西悉尼再次在上港右側找到突破空檔，但斯科特著急射門太正。第13分鐘埃爾克森35米外自由球直接射門打偏。第19分鐘武磊在右路連續過人，最後把門將也過掉，但已經沒射門角度的武磊只能起球傳中，埃爾克森躍起頭槌攻門力量太輕被擋出！

第20分鐘武磊右路再次送出威脅球，埃爾克森彈射偏出。第21分鐘張衛左路送球，埃爾克森接球順勢往裡趟，博爾達從側將其拉倒，點球！埃爾克森助跑兩步后，大胆打中路，楊耶托維奇往左側撲，皮球進門，2比2！第26分鐘主隊中圈傳球失誤，武磊斷球后單刀殺奔對方禁區，但最後一腳武磊刻意推球門死角稍稍偏出！第30分鐘安東尼斯飛鏟林創益吃到黃牌。第37分鐘張衛禁區外送球，林創益打出一腳質量不錯的遠射，博阿斯鼓掌表示讚許。第43分鐘楠神順平右路斜射被孫樂撲住。

中場休息上港用張華晨換下張一。第48分鐘傅歡右路擺脫2號科爾之後橫推，張華晨在身體彆扭的前提下強行射門偏出。第54分鐘艾哈邁多夫遠射太正。第56分鐘傅歡再次右路突破後傳中，但埃爾克森連續調整，失去射門機會，西悉尼截球后快攻，賀慣中場戰術犯規吃到黃牌。

第57分鐘主隊連續換人，桑塔拉卜換下首發前鋒斯科特，索蒂里奧換下盧斯蒂卡。第58分鐘馬丁內斯射門打在林創益身上稍稍出界，第60分鐘又是馬丁內斯，他在禁區外右側斜射自由球偏出。第64分鐘馬丁內斯禁區外送出好球，索蒂里奧破越位陷阱後頭球偏出。連換兩人後，主隊進攻威力大增。第66分鐘上港用李聖龍換下武磊。第69分鐘沉寂了有一會的埃爾克森接到李聖龍頭槌回傳，側身射門太正。

第76分鐘鄭致雲換下張衛。第79分鐘安東尼斯自由球直奔死角，孫樂飛身把球撲出！第81分鐘林創益中場附近犯規吃到黃牌。第82分鐘李聖龍禁區外打出質量不錯的右腳射門，球稍稍高出。第88分鐘馬丁內斯禁區外挑傳，楠神順平面對孫樂挑射，索蒂里奧接力踢空門得分，3比2。比賽補時3分鐘，第91分鐘基努-巴克斯換下為西悉尼踢最後一場球的科爾，全場掌聲歡送。最終西悉尼3比2勝上海上港。上港位列小組第二，晉級后迎戰江蘇蘇寧。

進球：

第一球：開場僅20秒，武磊右路突破入禁區射門得分。

第二球：第2分鐘安東尼斯前場直傳，楠神順平推射死角扳平比分。

第三球：第6分鐘楠神順平右路送球，盧斯蒂卡大力抽射破門。

第四球：第21分鐘埃爾克森禁區內突破被拉倒，上港獲得點球機會，埃爾克森親自主罰得分。

第五球：第88分鐘馬丁內斯禁區外挑球，楠神順平面對孫樂挑射，索蒂里奧接力踢空門得分

黃牌：

24-安東尼斯（西悉尼流浪者）30分鐘

28-賀慣（上海上港）56分鐘

15-林創益（上海上港）81分鐘

兩隊首發及換人：

西悉尼流浪者：20-楊耶托維奇；2-科爾（42-基努-巴克斯 91分鐘）、17-阿里茨-博爾達、18-科恩思韋特、22-阿斯普羅；7-盧斯蒂卡（16-索蒂里奧 57分鐘）、10-尼古拉斯-馬丁內斯、14-楠神順平、15-基林-巴克斯、24-安東尼斯；23-斯考特（11-桑塔拉卜 57分鐘）

上海上港：22-孫樂；2-張衛（29-鄭致雲 76分鐘）、5-汪佳捷、28-賀慣、23-傅歡；15-林創益、25-艾哈邁多夫、18-張一（17-張華晨 45分鐘）；11-呂文君、9-埃爾克森、7-武磊（14-李聖龍 66分鐘）

（孟巍）