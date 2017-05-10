5月10日，2017年亞冠聯賽東亞區小組賽結束爭奪，廣州恆大在接下來的16進8比賽中將對陣日本球隊鹿島鹿角。

昨天，廣州恆大主場2-2戰平水原三星，以小組第二的身份晉級16強。今日在E組的比賽當中，日本的鹿島鹿角主場2-1戰勝蒙通聯，這樣他們就獲得了E小組第一，他們將對陣G小組的第二廣州恆大。

廣州恆大與鹿島鹿角的淘汰賽將在5月23日和5月30日兩天進行，恆大由於是小組第二，將先主后客完成兩回合比賽。在2015年，恆大曾經與鹿島鹿角有過兩次交手，當時在小組賽中，恆大主場4-3戰勝對手，客場1-2不敵對手。在本屆比賽當中，鹿島鹿角小組賽取得4勝0平2負的戰績，以小組第一的身份出線。

在幾年前的亞冠聯賽當中，恆大因為對日本聯賽有相當不錯的戰績，被球迷稱為抗日先鋒。不過最近幾年，恆大的這個稱號有些褪色。2015年亞冠半決賽次回合，他們0-0戰平大阪鋼巴，當然恆大最終還是依靠總比分晉級，並奪得當年的亞冠冠軍。2015年世俱杯季軍戰，恆大1-2不敵廣島。之後的2016賽季亞冠小組賽，恆大又對浦和1平1負。2017賽季，他們兩平川崎前鋒，並讓對手奪走了小組第一。此次淘汰賽再戰J聯賽球隊，恆大能否用兩場勝利為自己正名？

（新體）