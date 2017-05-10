上港在客場2比3不敵西悉尼流浪者，排名跌至小組第二，根據亞冠賽程設定，H組頭名球隊將在1/8決賽中碰F組次名球隊，且不存在同國聯賽球隊規避原則，這樣他們淘汰賽首個對手將是排名H組頭名的江蘇蘇寧。上港和蘇寧將上演亞冠賽場上首次「中超德比」。

江蘇蘇寧憑藉開局4連勝早早鎖定了該組頭名位置，正是憑藉著這一波4連勝，江蘇蘇寧提前2輪鎖定了H組頭名位置，進而隊史上首次殺入亞冠聯賽16強。值得一提的是，江蘇蘇寧國內聯賽戰績竟與外戰形成了鮮明反差。中超聯賽戰罷八輪，江蘇蘇寧卻僅僅拿到了4平4負，始終難求一勝。同時江蘇蘇寧也是中超聯賽中唯一一支尚未拿到勝利的球隊。

相比之下，上港雙線作戰則顯得更加穩定，自從客場以0-1不敵浦和后，上港在接下來的比賽里，展現出了良好的競技勢頭，在中超、亞冠和足協杯的三線作戰里，保持著6場不敗，取得4勝2平的不俗戰績。尤其是在聯賽中，上港排名緊隨恆大之後，排在積分榜第二位，與副班長江蘇蘇寧相比可謂是一個天上一個地下。

因此此前有消息稱，蘇寧提前獲得了小組第一，可是中超聯賽還排名墊底，上港隊覺得1/8決賽打蘇寧的把握更大一些，所以更願意淘汰賽首個對手遭遇蘇寧。但過早的上演「中超德比」是很多中國球迷不願看見的，因為這就意味著必將淘汰一支中超球隊。作為亞洲最頂級的足球俱樂部賽事，參賽隊伍都是各自聯賽中的佼佼者，他們代表的不僅是所屬俱樂部，還有一份國家的榮譽。

無論如何，中超兩支球隊首次在亞冠賽場相遇還是吊足了球迷的胃口，作為來自中超的兩支球隊，雙方已經沒有任何秘密可言。在兩隊近10次交鋒紀錄中，蘇寧取得了5勝1平4負的成績，尤其是在去年蘇寧接手江蘇足球后，蘇寧在中超賽場首次雙殺上港。此外，兩支中超球隊的交手，也避免了出國打客場的舟車勞頓，能夠更好的發揮球隊的技戰術水平，減少體能消耗，也可以大大提高比賽的精彩程度，相比這也是中國球迷所希望看到的。（二餅）