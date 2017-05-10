大陸國務院前副總理錢其琛9日逝世中央社 (2017-05-10 19:30)
（中央社台北10日電）新華社今天晚間報導，中國大陸國務院前副總理、外交部前部長錢其琛9日因病逝世，享壽90歲。
報導指出，中國共產黨第14屆、15屆中央政治局委員、中國大陸前國務委員、大陸國務院前副總理錢其琛，因病於2017年5月9日晚間10時6分在北京逝世，享壽90歲。
根據中國大陸外交部官網資料，錢其琛1928年1月5日出生，是上海嘉定人。他在1993年3月至2003年3月擔任大陸國務院副總理；1988年4月至1998年3月擔任中國大陸外交部長。1060510
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