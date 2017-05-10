（中央社台北10日電）中國大陸一帶一路國際合作高峰論壇14日登場，當天將舉行高級別全體會議，由大陸國務院副總理張高麗將出席並發言；14日的開幕式和15日的領導人圓桌峰會，將由大陸國家主席習近平主持。



大陸國家發展和改革委員會今天召開新聞發布會，綜合央視網等陸媒報導，大陸發改委副主任王曉濤表示，一帶一路高峰論壇包括開幕式、圓桌峰會和高級別會議3部分。



開幕式14日上午舉行，隨後舉行高級別全體會議，張高麗和10多位外國領導人、國際組織負責人將出席並發言；15日全天將舉行領導人圓桌峰會。習近平將出席14日的開幕式並主持15日的領導人圓桌峰會。



王曉濤表示，高級別會議將重點圍繞基礎設施、產業投資、經貿合作、能源資源、金融合作、人文交流、生態環境和海上合作等8方面。



大陸發改委秘書長、新聞發言人李樸民說，高級別會議採取「1+6」模式，即一場高級別全體會議和6場平行主題會議。



6場平行主題會議分別是政策溝通平行主題會議、加快基礎設施聯通平行主題會議、推動貿易暢通平行主題會議、促進資金融通平行主題會議、增進民心相通平行主題會議和智庫交流平行主題會議。



大陸發改委西部司巡視員歐曉理指出，6場平行會中，政策溝通平行會可能是唯一有國家元首參加的會議。



此次論壇將有1500多名中外人士參會，其中包括850多位外方嘉賓，涵蓋130多個國家和70多個國際組織。國外人士包括政府官員、國際和區域組織負責人、金融機構負責人、企業家、專家學者以及文化藝術、科技、衛生、媒體。1060510