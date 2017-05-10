總統蔡英文日前就兩岸關係提出「三新」論述，中國大陸國台辦發言人安峰山10日表示，想要改變目前兩岸關係狀況只有明確回答兩岸關係性質，認同「兩岸同屬一中」，才能良性互動。中央社記者尹俊傑北京攝 106年5月10日