針對台灣參與WHA，中國大陸國台辦發言人安峰山（圖）10日表示，台灣參與世界衛生組織專業技術活動、獲取衛生防疫資料管道暢通有效，「明眼人都可以看出，台灣民眾的健康問題和參加世衛大會是兩回事。」中央社記者尹俊傑北京攝 106年5月10日