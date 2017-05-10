陸國台辦：台灣人健康與參加WHA兩回事中央社 (2017-05-10 13:51)
針對台灣參與WHA，中國大陸國台辦發言人安峰山（圖）10日表示，台灣參與世界衛生組織專業技術活動、獲取衛生防疫資料管道暢通有效，「明眼人都可以看出，台灣民眾的健康問題和參加世衛大會是兩回事。」中央社記者尹俊傑北京攝 106年5月10日
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