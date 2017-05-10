（中央社記者張謙香港10日電）中國大陸黑龍江一個農村家庭過去1年遭遇48起車禍，原因可能是住宅剛好處於馬路交界的交通黑點。



中國青年網今天報導，這個住在林甸縣的農村家庭，丈夫叫何海軍，妻子是許仁香，過去1年無論是晴天、雨天或下雪天，先後有不同車輛「來訪」。



今年2月一個中午，一輛20噸重的卡車就撞進他們家用來當做圍牆的鐵柵欄。



報導表示，2016年內，這家人拍攝的100多張相片，記錄家門口的48起車禍。



據報導，何海軍家門口是兩條道路相交形成的一個直角，一條是從大慶市開往齊齊哈爾市的大齊高速公路的輔路，另一條是鄉村公路。何海軍的家就在直角的尖端上。



報導指出，肇事車輛沿著直角的一邊行駛，沒能順利轉上另一條邊，就栽倒在他們家門口。許仁香說，「這附近都知道我們，老出車禍那家。」



許仁香說，類似事故發生不下百起，但沒有人能說清楚真正的原因。



據報導，這個家第一次被闖入是在2010年11月。當時懷孕8個月的許仁香和何海軍正在熟睡，晚上轟隆一聲，一輛轎車撞進他們家的窗戶。



另一個傍晚，夫妻倆站在院門口時，一輛麵包車朝兩人飛過來，何海軍架住大肚子的老婆狂奔閃車。1060510