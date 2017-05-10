（中央社記者尹俊傑北京2017年5月10日電）台灣雖未獲WHA邀請函，衛福部長陳時中仍計劃赴瑞士和各國交流。被問到北京是否會阻撓，中國大陸國台辦發言人安峰山今天避答，僅重申台灣今年無法與會責任在民進黨政府。



中國大陸外交部發言人耿爽9日在記者會被問到類似問題時也僅說：「無論台灣方面、民進黨當局採取什麼樣的手法，註定都會失敗。」



中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山至少3度答覆台灣參與今年世界衛生大會（WHA）問題。但他未正面回應陳時中若不參與大會，而是在場邊和與會國家代表交流，北京是否會阻撓。



安峰山僅重申，台灣參與國際組織活動，必須在「一個中國」原則下、透過兩岸協商安排。「台灣方面此次不能參加世界衛生大會，責任是很清楚的，民進黨當局應該認清現實，早日回到『九二共識』這一共同政治基礎上來。」



至於中國大陸阻撓台灣參與WHA是否與中共總書記習近平強調「兩岸命運共同體」的理念背道而馳，安峰山重申，台灣與世界衛生組織（WHO）雙向訊息交流暢通，也可參與世衛專業技術活動，世衛專家必要時可赴台指導。



他說：「明眼人都可以看出，台灣民眾的健康問題和台灣參加世衛大會是兩回事，這只不過是民進黨當局推卸責任的藉口而已。」



22日將於瑞士日內瓦舉行的第70屆WHA網路報名已於8日截止，台灣至今未獲邀請函，但外交部安排讓陳時中在大會期間和各國交流。外交部長李大維上午說，已和各國接觸得差不多了，很多國家釋出善意。



總統府發言人黃重諺9日表示，每年WHA重頭戲除大會本身，較重要的是與各國雙邊會議，「這部分會放成是重頭戲」。