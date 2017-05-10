文在寅當選 習近平致賀電中央社 (2017-05-10 13:06)
（中央社台北10日電）中國大陸國家主席習近平今天向南韓總統當選人文在寅致賀電，表示希望在相互理解、尊重的基礎上，鞏固政治互信，妥善處理分歧，加強協調合作，推動兩國關係健康穩定發展。
中國大陸外交部上午在官網刊登上述賀電內容。
習近平表示，中韓兩國互為重要鄰國。建交25年來，在雙方共同努力下，兩國關係全面深入發展，各領域交流合作成效顯著，為兩國人民帶來實實在在的利益，也為地區和平與發展作出積極貢獻。
習近平並表示，自己始終高度重視南韓和中韓關係。中方願同韓方共同維護中韓關係來之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基礎上，鞏固政治互信，妥善處理分歧，加強協調合作，推動兩國關係健康穩定發展。
他也提到，願為此與文在寅一起努力，使中韓關係發展更好地惠及兩國和兩國人民。1060510
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